На юге ВСУ уничтожили противотанковый ракетный комплекс, авиация ударила по пяти объектам

16 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили российский противотанковый ракетный комплекс, авиация ВСУ ударила по пяти объектам врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Авиация Воздушных сил ВСУ атаковала вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдино, Архангельского, Ольгино, Белогорки и Новопетровки.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 15 оккупантов, противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники россиян.

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Наталия Медведева

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