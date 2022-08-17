На юге ВСУ уничтожили противотанковый ракетный комплекс, авиация ударила по пяти объектам
17.08.2022, 02:18
Фото: Генштаб ВСУ
16 августа на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили российский противотанковый ракетный комплекс, авиация ВСУ ударила по пяти объектам врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Авиация Воздушных сил ВСУ атаковала вражеский опорный пункт и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдино, Архангельского, Ольгино, Белогорки и Новопетровки.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 15 оккупантов, противотанковый ракетный комплекс, шесть единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники россиян.
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