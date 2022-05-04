На южном направлении уничтожены семь складов оккупантов, колонна с боеприпасами и ГСМ

3 мая на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили семь складов российских оккупантов, колонну с боеприпасами и другие объекта врага. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, мобильные противотанковые группы ВСУ обеспечили контроль территории четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Также уничтожены семь складов, колонна противника с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Общие вражеские потери за сутки на юге составили:

- 47 россиян;

- 15 единиц техники, среди которых два беспилотника-разведчика, радиолокационная станция и дизель-генератор, два зенитно-ракетных комплекса и восемь единиц автомобильной техники.

Российские оккупанты в течение суток на Херсонском и Николаевском направлении продолжали инженерное усовершенствование своих позиций, активных наступательных действий не вели, но обстреливали артиллерию и бронированную технику.

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Наталия Медведева

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