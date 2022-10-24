На ЗАЭС прошла ротация оккупантов, в Беларуси проверяют мобилизационный ресурс – Генштаб

На Запорожской АЭС прошла ротация личного состава армии РФ, в Беларуси проверяют мобилизационный ресурс, украинские защитники отбили атаки в районе 11 населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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В Энергодаре оккупанты произвели ротацию личного состава на ЗАЭС. Россияне продолжают физическое и моральное давление на работников станции – заставляют подписывать контракты с Росатомом. Также сотрудникам запретили выезд на подконтрольную Украине территорию.

В Беларуси в течение октября продолжается проверка мобилизационных ресурсах. При местных органах власти созданы группы для проверки и уточнения данных о призывниках – уточняется деятельность мужчин, воинские специальности и семейное положение.

В районе Михайловки Запорожской области 22 октября уничтожены три РСЗО "Град" оккупантов, 70 военных эвакуированы.

За сутки украинские военные отбили атаки в районах Землянки и Чугуновки Харьковской области, Соледара, Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Новомихайловки, Марьинки, Невельского, Первомайского и Авдеевки Донецкой.

Авиация ВСУ за сутки поразила 11 скоплений техники россиян, а ракетные войска и артиллерия – четыре пункта управления, пять районов скопления сил и техники, четыре склада боеприпасов, ЗРК, район позиций артиллерии и другие важные объекты оккупантов.

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Марко Сировой

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