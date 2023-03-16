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В Закарпатье настоятель храма УПЦ МП получил подозрение в нарушении прав верующих – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 12:43
В Закарпатье настоятель храма УПЦ МП получил подозрение в нарушении прав верующих – СБУ - Фото
Фото: СБУ

В Закарпатье настоятелю храма УПЦ МП сообщили о подозрении в нарушении прав верующих. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подозрение получил настоятель Крестовоздвиженского кафедрального собора в Ужгороде.

В Закарпатье настоятель храма УПЦ МП получил подозрение в нарушении прав верующих – СБУ

СБУ заявляет, что собрала доказательную базу о причастности священника УПЦ МП к разжиганию религиозной ненависти.

По данным спецслужбы, в декабре 2022 года настоятель неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря.

В Закарпатье настоятель храма УПЦ МП получил подозрение в нарушении прав верующих – СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

В Закарпатье настоятель храма УПЦ МП получил подозрение в нарушении прав верующих – СБУ

Как сообщается, судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий настоятеля храма.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Наталія Медведєва
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