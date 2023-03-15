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Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из Лавры. Посол Украины в Ватикане ответил

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15.03.2023, 12:39
Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из Лавры. Посол Украины в Ватикане ответил - Фото
Франциск и Владимир Гундяев (Фото: EPA)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что Российская православная церковь даже не скрывает того факта, что Украинская православная церковь Московского патриархата является ее неотъемлемой частью. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Комментируя письмо главы РПЦ Владимира Гундяева (патриарха Кирилла) папе римскому Франциску, где тот жалуется главе Ватикана на выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, посол сказал, что российская дипломатия активно работает над контактами со святым престолом.
По его словам, Франциск упомянул ситуацию с Лаврой на утренней аудиенции 15 марта, где заявил о необходимости сохранения религиозных свобод. Он отметил, что Ватикан хочет сохранить отношения с РПЦ, однако восприятие Украины также меняется. 

"Речь не идет об ограничении свободы, а о том, что Лавра — это христианская святыня, которая не всегда была под Московской церковью. Это не борьба с церковью. Просто нужно придерживаться культуроохранных требований, также это центр духовности восточного христианства", — сказал Юраш.

Дипломат подчеркнул, что Гундяев и РПЦ хотят использовать ситуацию с Лаврой для пропаганды, но открыто признают, что УПЦ МП остается неотъемлемой частью Московской церкви. 

Читайте также: "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

Дмитро Гриниченко
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