Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из Лавры. Посол Украины в Ватикане ответил

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что Российская православная церковь даже не скрывает того факта, что Украинская православная церковь Московского патриархата является ее неотъемлемой частью. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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Комментируя письмо главы РПЦ Владимира Гундяева (патриарха Кирилла) папе римскому Франциску , где тот жалуется главе Ватикана на выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, посол сказал, что российская дипломатия активно работает над контактами со святым престолом.

По его словам, Франциск упомянул ситуацию с Лаврой на утренней аудиенции 15 марта, где заявил о необходимости сохранения религиозных свобод. Он отметил, что Ватикан хочет сохранить отношения с РПЦ, однако восприятие Украины также меняется.

"Речь не идет об ограничении свободы, а о том, что Лавра — это христианская святыня, которая не всегда была под Московской церковью. Это не борьба с церковью. Просто нужно придерживаться культуроохранных требований, также это центр духовности восточного христианства", — сказал Юраш.

Дипломат подчеркнул, что Гундяев и РПЦ хотят использовать ситуацию с Лаврой для пропаганды, но открыто признают, что УПЦ МП остается неотъемлемой частью Московской церкви.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.

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Дмитро Гриниченко

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