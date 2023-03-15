Гундяев пожаловался Франциску на выселение МП из Лавры. Посол Украины в Ватикане ответил
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что Российская православная церковь даже не скрывает того факта, что Украинская православная церковь Московского патриархата является ее неотъемлемой частью. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Речь не идет об ограничении свободы, а о том, что Лавра — это христианская святыня, которая не всегда была под Московской церковью. Это не борьба с церковью. Просто нужно придерживаться культуроохранных требований, также это центр духовности восточного христианства", — сказал Юраш.
Дипломат подчеркнул, что Гундяев и РПЦ хотят использовать ситуацию с Лаврой для пропаганды, но открыто признают, что УПЦ МП остается неотъемлемой частью Московской церкви.
- Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.
- УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.
- Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.
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