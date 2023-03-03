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В Сумской области СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП – подозревают в работе на ФСБ

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 14:34
В Сумской области СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП – подозревают в работе на ФСБ - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Сумской области в сотрудничестве с российским ФСБ.

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СБУ считает, что протоиерей по заданию спецслужб страны-агрессора собирал информацию о расположении частей сил обороны в Шосткинском районе Сумской области, в первую очередь места размещения командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ, и для этого вел скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов в приграничной зоне.

По данным СБУ, россияне использовали полученную от агента информацию для проведения ракетных и артиллерийских ударов и диверсионных вылазок.

Подозреваемый был задержан при попытке передать россиянам закрытые сведения о должностных лицах местных военных администраций.

Протоиерею сообщено о подозрении по статье о госизмене в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото – СБУ
  • 1 марта 2023 года появилась информация, что СБУ и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в госизмене бывшему руководителю Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антону Шевцову. 
  • В тот же день контрразведка СБУ заявила о разоблачении агента РФ в Николаевской области, который собирал разведданные о местах базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.
Сергій Бережний
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упц мп сбу агент сумская область протоиерей
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