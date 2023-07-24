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На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 21:05
На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото - Фото
Фото: полиция Закарпатья
дополнено

Сегодня, 24 июля, на Закарпатье обрушился мост через реку, пострадали три человека. Об этом сообщает полиция области и Закарпатская ОВА.

Как отмечается, около 19:00 полицейские получили сообщение об обвале транспортного моста на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе.

В Бедевле течет река Тересва.

По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем.

На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели.

По данным ОВА, в результате обрушения моста пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже ГСЧС сообщила о пятерых пострадавших, среди которых двое детей.

Спасатели добавили, что длина моста 30 метров

На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото

На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото

На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото

На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото

На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото
Наталья Медведева
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