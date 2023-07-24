На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото

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Сегодня, 24 июля, на Закарпатье обрушился мост через реку, пострадали три человека. Об этом сообщает полиция области и Закарпатская ОВА.

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Как отмечается, около 19:00 полицейские получили сообщение об обвале транспортного моста на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе.

В Бедевле течет река Тересва.

По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем.

На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели.

По данным ОВА, в результате обрушения моста пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже ГСЧС сообщила о пятерых пострадавших, среди которых двое детей.

Спасатели добавили, что длина моста 30 метров

20 июля 2023 года сообщалось, что ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии.

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