На Закарпатье обрушился мост, машины упали в реку, трое пострадавших – фото
Сегодня, 24 июля, на Закарпатье обрушился мост через реку, пострадали три человека. Об этом сообщает полиция области и Закарпатская ОВА.
Как отмечается, около 19:00 полицейские получили сообщение об обвале транспортного моста на трассе Мукачево-Рогатин, в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе.
В Бедевле течет река Тересва.
По предварительным данным, обрушилась одна из секций моста вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем.
На месте работают экипажи полиции, медики и спасатели.
По данным ОВА, в результате обрушения моста пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Позже ГСЧС сообщила о пятерых пострадавших, среди которых двое детей.
Спасатели добавили, что длина моста 30 метров
- 20 июля 2023 года сообщалось, что ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии.
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