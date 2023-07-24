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На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 21:05
На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото - Фото
Фото: поліція Закарпаття
доповнено

Сьогодні, 24 липня, на Закарпатті обвалився міст через річку, постраждали троє людей. Про це повідомляє поліція області та Закарпатська ОВА.

Як зазначається, близько 19:00 поліцейські отримали повідомлення про обвал транспортного мосту на трасі Мукачево-Рогатин, у межах населеного пункту Бедевля у Тячівському районі.

У Бедевлі тече річка Тересва.

За попередніми даними, обвалилася одна з секцій мосту разом із двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем.

На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники.

За даними ОВА, внаслідок обвалення мосту постраждали троє людей, їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше ДСНС повідомила про пʼятьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Рятівники додали, що довжина моста 30 метрів.

На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото

На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото

На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото

На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото

На Закарпатті обвалився міст, машини впали в річку, троє постраждалих – фото
Наталія Медведєва
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