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На Западе есть страны, кто не против долгой войны, даже если Украина погибнет – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 13:06
На Западе есть страны, кто не против долгой войны, даже если Украина погибнет – Зеленский - Фото
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)

У стран, с которыми Украина взаимодействует в плане получения помощи, "разные интересы", и не всегда они совпадают с нашими. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

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По словам главы государства:

→ на Западе есть те, кто не возражает против затяжной войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней;

→ есть страны, для которых было бы лучше быстрое окончание войны, потому что рынок в России большой, и экономика этих стран страдает в результате войны;

→ другие действительно богатые страны признают нацизм в России и точно хотят, чтобы Украина победила;

→ есть еще более мелкие страны, которые полностью нас поддерживают, но они более либеральные и озабочены гуманитарными вопросами. Они хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что считают, что "люди – на первом месте".

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В этом плане Британия "определенно на нашей стороне" и "хочет, чтобы Украина победила, а Россия проиграла", считает Зеленский. "Но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет", – добавил он.

Что касается США, то "посмотрим", в первой ли они группе, отметил Зеленский.

"Но они помогают. У многих стран Европы, особенно в НАТО, есть, как говорят наши солдаты, "много инструментов". Вот почему США подтолкнули многие страны помочь нам, но немного медленнее, чем нам нужно", – сказал он.

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский
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