НАБУ: Генпрокурор Венедиктова манипулировала во время выступления в Раде
В бюро заявили, что необходимые для ареста документы по судьям ОАСК подали еще 23 июля
Генпрокурор Ирина Венедиктова, выступая вчера в Верховной Раде, исказила факты, которые касаются дела судей Окружного административного суда Киева, а также вероятного получения взятки народным депутатом Александром Юрченко. Об этом заявили в пресс-службе НАБУ.
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В бюро назвали манипуляцией слова Венедиктовой о том, что НАБУ до сих пор не подало ей документы, которые позволяют арестовать шестерых судей ОАСК. Там отметили, что проекты ходатайств об отстранении судей от работы, а также разрешения на их задержание и арест направили еще 23 июля.
В НАБУ утверждают, что реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил о невозможности рассмотрения таких ходатайств. Позднее, как заявляют в бюро, генпрокурор сообщила о необходимости предоставления дополнительных материалов для обоснования поданных улик.
Отмечается, что до передачи дела от Службы безопасности Украины в НАБУ в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в Офисе генпрокурора.
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Также в бюро отметили, что в материалах, которые предоставили Венедиктовой, была информация о том, что Юрченко просил от детектива "под прикрытием" взятку за внесение в законопроект заявленных предложений. Сумму взятки должен был сообщить помощник нардепа: $13 000.
"3 августа нардеп внес в законопроект заявленые предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным Комитетом ВРУ заявителю необходимо предоставить еще $200 000", - указано в заявлении.
НАБУ уточнило, что Венедиктова знала о вероятном преступлении нардепа еще 10 августа. Вчера материалы этого дела были предоставлены в ОГП повторно.
15 сентября она заявила, что получила от бюро 14 сентября только письмо и черновик без материалов, которые могли доказать "факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды".
- Вчера антикоррупционное бюро призвало Венедиктову подписать проект подозрения народному депутату. Однако она этого не сделала.
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