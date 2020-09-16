НАБУ: Генпрокурор Венедиктова манипулировала во время выступления в Раде

В бюро заявили, что необходимые для ареста документы по судьям ОАСК подали еще 23 июля

Генпрокурор Ирина Венедиктова, выступая вчера в Верховной Раде, исказила факты, которые касаются дела судей Окружного административного суда Киева, а также вероятного получения взятки народным депутатом Александром Юрченко. Об этом заявили в пресс-службе НАБУ.

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В бюро назвали манипуляцией слова Венедиктовой о том, что НАБУ до сих пор не подало ей документы, которые позволяют арестовать шестерых судей ОАСК. Там отметили, что проекты ходатайств об отстранении судей от работы, а также разрешения на их задержание и арест направили еще 23 июля.

В НАБУ утверждают, что реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил о невозможности рассмотрения таких ходатайств. Позднее, как заявляют в бюро, генпрокурор сообщила о необходимости предоставления дополнительных материалов для обоснования поданных улик.



Отмечается, что до передачи дела от Службы безопасности Украины в НАБУ в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в Офисе генпрокурора.

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Также в бюро отметили, что в материалах, которые предоставили Венедиктовой, была информация о том, что Юрченко просил от детектива "под прикрытием" взятку за внесение в законопроект заявленных предложений. Сумму взятки должен был сообщить помощник нардепа: $13 000.

"3 августа нардеп внес в законопроект заявленые предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным Комитетом ВРУ заявителю необходимо предоставить еще $200 000", - указано в заявлении.

НАБУ уточнило, что Венедиктова знала о вероятном преступлении нардепа еще 10 августа. Вчера материалы этого дела были предоставлены в ОГП повторно.

15 сентября она заявила, что получила от бюро 14 сентября только письмо и черновик без материалов, которые могли доказать "факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды".

Вчера антикоррупционное бюро призвало Венедиктову подписать проект подозрения народному депутату. Однако она этого не сделала.



Станислав Стороженко

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