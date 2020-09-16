UA

НАБУ: Генпрокурор Венедиктова манипулировала во время выступления в Раде

16.09.2020, 15:40
НАБУ: Генпрокурор Венедиктова манипулировала во время выступления в Раде - Фото
Ирина Венедиктова в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В бюро заявили, что необходимые для ареста документы по судьям ОАСК подали еще 23 июля

Генпрокурор Ирина Венедиктова, выступая вчера в Верховной Раде, исказила факты, которые касаются дела судей Окружного административного суда Киева, а также вероятного получения взятки народным депутатом Александром Юрченко. Об этом заявили в пресс-службе НАБУ. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В бюро назвали манипуляцией слова Венедиктовой о том, что НАБУ до сих пор не подало ей документы, которые позволяют арестовать шестерых судей ОАСК. Там отметили, что проекты ходатайств об отстранении судей от работы, а также разрешения на их задержание и арест направили еще 23 июля. 

В НАБУ утверждают, что реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил о невозможности рассмотрения таких ходатайств.  Позднее, как заявляют в бюро, генпрокурор сообщила о необходимости предоставления дополнительных материалов для обоснования поданных улик.

Отмечается, что до передачи дела от Службы безопасности Украины в НАБУ в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в Офисе генпрокурора.

Читайте также: НАБУ: Отказ отстранить судей ОАСК — свидетельство нежелания очищать судебную власть 

Также в бюро отметили, что в материалах, которые предоставили Венедиктовой, была информация о том, что Юрченко просил от детектива "под прикрытием" взятку за внесение в законопроект заявленных предложений. Сумму взятки должен был сообщить помощник нардепа: $13 000. 

"3 августа нардеп внес в законопроект заявленые предложения. Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным Комитетом ВРУ заявителю необходимо предоставить еще $200 000", - указано в заявлении. 

НАБУ уточнило, что Венедиктова знала о вероятном преступлении нардепа еще 10 августа. Вчера материалы этого дела были предоставлены в ОГП повторно. 

15 сентября она заявила, что получила от бюро 14 сентября только письмо и черновик без материалов, которые могли доказать "факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды". 

  • Вчера антикоррупционное бюро призвало Венедиктову подписать проект подозрения народному депутату. Однако она этого не сделала. 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ОАСК набу пленки ОАСК Офис генпрокурора ОГП александр юрченко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"

Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"
 