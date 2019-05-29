Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 11:23

НАБУ не проводило обыски в офисе Федерации футбола – источник

НАБУ не проводило обыски в офисе Федерации футбола – источник - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

Никаких обысков в ФФУ не было, сообщили в агентстве в ответ на сообщения об этом

Национальное антикоррупционное бюро не проводило обыски в офисе Федерации футбола Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в агентстве.

"НАБУ никаких обысков в ФФУ не проводило. Это фейк, 100%", - сказали там. 

Ранее сегодня в издании Українські новини появилась информация со ссылкой на источник "в правоохранительных органах", что сотрудники бюро якобы обыскали в здании ФФУ по делу о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

Заявлялось, что детективы изъяли при этом "футбольные мячи и водку", а также документацию.

17 мая сообщалось, что во время XXII конгресса Федерации футбола Украины приняли решение о переименовании организации. Отныне ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола - УАФ.

Читайте также: Детективу НАБУ готовят подозрение - Луценко

Отправить:
Распечатать:
Теги: набу, обыск, ФФУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 