НАБУ не проводило обыски в офисе Федерации футбола – источник

Фото: пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро не проводило обыски в офисе Федерации футбола Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в агентстве.

"НАБУ никаких обысков в ФФУ не проводило. Это фейк, 100%", - сказали там.

Ранее сегодня в издании Українські новини появилась информация со ссылкой на источник "в правоохранительных органах", что сотрудники бюро якобы обыскали в здании ФФУ по делу о разворовывании госсредств при закупке искусственных футбольных полей.

Заявлялось, что детективы изъяли при этом "футбольные мячи и водку", а также документацию.

17 мая сообщалось, что во время XXII конгресса Федерации футбола Украины приняли решение о переименовании организации. Отныне ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола - УАФ.

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