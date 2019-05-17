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17.05.2019, 17:08

ФФУ уже не ФФУ. Футбольную организацию Украины переименовали

ФФУ уже не ФФУ. Футбольную организацию Украины переименовали - Фото
Фото: football.ua

Отныне ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола - УАФ

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Сегодня, 17 мая, во время XXII конгресса Федерации футбола Украины приняли решение о переименовании организации. Об этом сообщает Football.ua.

Отныне ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола - УАФ.

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Конгресс проходил в Запорожье.

Отмечается, что решение о переименовании приняли в рамках ребрендинга, а также в связи с тем, что многие европейские футбольные организации используют термин "ассоциация".

За переименование проголосовало 79 делегатов.

16 мая сообщалось, что полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос второй год подряд удостоен звания Лучший футболист Украины 2018 года. 

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Теги: футбол, ФФУ, уаф
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