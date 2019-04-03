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03.04.2019, 13:19

НАБУ обыскивает Агентство по розыску коррупционных активов

НАБУ обыскивает Агентство по розыску коррупционных активов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Оперативные действия бюро проводит по делу о нанесении юрлицам ущерба на сумму около 10 млн грн

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Детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в киевских помещениях Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА", - пишут в бюро.

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В результате злоупотреблений, утверждает НАБУ, юрлицам нанесен ущерб на сумму более 9,5 млн грн.

В рамках досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, изучаются обстоятельства совершения "неоконченного покушения" на завладение имуществом на сумму более 3,6 млрд грн группы предприятий ООО Росток-Холдинг.

Среди прочего, детективы НАБУ изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть заключены с использованием поддельных документов, печатей и штампов предприятий.

"Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП", - резюмировали в бюро.

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Теги: набу, обыск, АРМА
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