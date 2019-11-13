НАБУ передало в суд обвинение против Корчак

Наталья Корчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

НАБУ передало в суд обвинительный акт против бывшей чиновницы НАПК. Ее обвиняют в невнесении в декларацию имущества на 544000 грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

12 ноября подозреваемой и ее защитникам предоставили материалы производства для ознакомления. Также дело направлено в суд.

В пресс-релизе бюро не указывается имя подозреваемой, однако о ней говорится в женском роде. Единственная женщина в составе НАПК - его бывшая глава Наталья Корчак.

Ранее следствие установило, что экс-чиновница не внесла в декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании.

Эту машину, по данным НАБУ, в 2016 году приобрела мать мужа бывшей чиновницы за 544,39 тыс грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 г она находилась в постоянном пользовании экс-главы НАПК. При этом она не отразила этот факт в декларации за 2016 г.

Сюжет об автомобиле Skoda Octavia, который зарегистрирован на свекровь Корчак, но которым пользуется она сама, вышел в мае 2017 года на BIHUS.info.