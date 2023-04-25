НАБУ проводит обыски в Житомирской ОВА

Национальное антикоррупционное бюро Украины совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской Областной военной администрации. Об этом сообщила ОВА в своем Telegram-канале.

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Областная военная администрация "максимально" сотрудничает с НАБУ и предоставляет необходимые документы и информацию, говорится в сообщении.

LIGA.net направили запрос в НАБУ относительно комментария по этому поводу.

5 апреля 2023 года НАБУ проводили обыски в Харьковской ОВА.

25 апреля заместителем директора НАБУ стала Полина Лысенко, Владимир Зеленский накануне уволил ее из структуры СНБО.

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Артем Джеріпа

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