НАБУ проводит обыски в Житомирской ОВА
25.04.2023, 12:05
Фото: пресс-служба НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской Областной военной администрации. Об этом сообщила ОВА в своем Telegram-канале.
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Областная военная администрация "максимально" сотрудничает с НАБУ и предоставляет необходимые документы и информацию, говорится в сообщении.
LIGA.net направили запрос в НАБУ относительно комментария по этому поводу.
- 5 апреля 2023 года НАБУ проводили обыски в Харьковской ОВА.
- 25 апреля заместителем директора НАБУ стала Полина Лысенко, Владимир Зеленский накануне уволил ее из структуры СНБО.
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