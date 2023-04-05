НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

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Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в Харьковской областной военной администрации. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

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Следственные действия осуществляются в некоторых структурных подразделениях Харьковской ОВА – у руководства аппарата ОВА и в департаменте агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", – заявили в ОВА.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу следственных действий к пресс-секретарю главы Харьковской ОВА Олегу Синегубову. Также LIGA.net обращалась в Специализированную антикоррупционную прокуратуру – там отказались от комментариев.

ДОПОЛНЕНО В 17:00. В НАБУ сообщили, что детективы при процессуальном руководстве прокуроров САП проводят санкционированные обыски в Харьковской ОВА.

"Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В августе 2022-го НАБУ вместе с контрразведкой СБУ устроили 20 обысков в Запорожье. Детективы пришли в городской совет, ОВА, на склады и в помещения возможных фигурантов уголовного производства о хищении гуманитарной помощи.

Оксана Житнюк , Юрій Смірнов

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