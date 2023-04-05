UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 16:18
НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)
дополнено

Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия в Харьковской областной военной администрации. Об этом сегодня, 5 апреля, сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Следственные действия осуществляются в некоторых структурных подразделениях Харьковской ОВА – у руководства аппарата ОВА и в департаменте агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", – заявили в ОВА.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу следственных действий к пресс-секретарю главы Харьковской ОВА Олегу Синегубову. Также LIGA.net обращалась в Специализированную антикоррупционную прокуратуру – там отказались от комментариев.

ДОПОЛНЕНО В 17:00. В НАБУ сообщили, что детективы при процессуальном руководстве прокуроров САП проводят санкционированные обыски в Харьковской ОВА.

"Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования", – говорится в сообщении.

  • В августе 2022-го НАБУ вместе с контрразведкой СБУ устроили 20 обысков в Запорожье. Детективы пришли в городской совет, ОВА, на склады и в помещения возможных фигурантов уголовного производства о хищении гуманитарной помощи.
Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набу Харьков обыск олег синегубов Харьковская ОВА
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 