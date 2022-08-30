НАБУ устроило масштабные обыски в Запорожье. Проверяют хищение гуманитарки

Национальное антикоррупционное бюро во вторник, 30 августа, вместе с контрразведкой СБУ устроило 20 обысков в Запорожье. Детективы пришли в городской совет, областную военную обладминистрацию, на склады и в помещения возможных фигурантов уголовного производства о хищении гуманитарной помощи.

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"Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования по факту возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконного обогащения", — говорится в сообщении НАБУ.

Сведения об этом факте были получены детективами Национального бюро при информационном содействии Службы внешней разведки Украины.

Во время обысков у должностных лиц Запорожского городского совета обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему, а также большие суммы денег.

Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных правонарушений – ч. 5 ст. 191 (хищение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) и ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.

В конце июля глава Национальной полиции рассказал, что следователи проверяют более 300 случаев мошенничества и злоупотребления с гуманитарной помощью.

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Андрей Водяный

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