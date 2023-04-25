Директор НАБУ взял в замы Лысенко: накануне Зеленский уволил ее из структуры СНБО

Заместителем директора Национального антикоррупционного бюро стала Полина Лысенко, которая в 2015-2019 годах уже "работала в команде" в бюро, как сообщили там без уточнений. Приказ о назначении подписал глава НАБУ Семен Кривонос.

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В служебные обязанности Лысенко, по данным пресс-службы, будет входить "усиление позиций института в коммуникации с обществом, укрепление взаимодействия с общественными организациями и международными партнерами".

Она отучилась на магистра в Киевском нацуниверситете им. Шевченко, позднее получила степень кандидата юридических наук.

После работы в бюро Лысенко в 2019-2020 годах возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов в Офисе генпрокурора, затем руководила проектом по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества в Укрзалізниці (2020-2021).

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Примерно в тот же период состояла в неправительственной организации Офис простых решений и результатов по направлению судебной реформы.

Весной 2021 года при Совете национальной безопасности и обороны был создан Центр противодействия дезинформации (информационная войны с российской дезинформацией и пропагандой) – его с апреля того года возглавила Лысенко. Проработала там до 20 апреля 2023 года, когда была уволена указом президента Владимира Зеленского.

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Євген Пилипенко

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