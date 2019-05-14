НАБУ проводит обыски в Нацгвардии по делу о хищении 81 млн грн

Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы НАБУ проводят обыски у должностных лиц Национальной гвардии, а также в нескольких частных компаниях в рамках расследования дела о хищении 81 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний", - сказано в сообщении.

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В бюро пояснили, что расследуют коррупционную схему с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии, по версии следствия, лишилось активов на 81,64 млн грн.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В НАБУ отметили, что это расследование они ведут с декабря 2017 года.

Детали этого дела в НАБУ пообещали сообщить позже.

4 мая вышел президентский указ Петра Порошенко о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко: того самого, который является фигурантом коррупционного расследования о хищении 93 млн грн средств Укрзалiзницi.