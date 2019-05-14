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14.05.2019, 12:19

Порошенко дал орден фигуранту дела НАБУ о хищении 93 млн грн

Порошенко дал орден фигуранту дела НАБУ о хищении 93 млн грн - Фото
Сергей Тараненко (фото - logos-ukraine.com.ua)

На ордене князя Ярослава Мудрого V степени есть надпись - "Мудрость, честь, слава"

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Еще 4 мая вышел президентский указ Петра Порошенко о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко: того самого, который является фигурантом коррупционного расследования о хищении 93 млн грн средств Укрзалiзницi. Об этом пишет Громадське.

Этот орден дают за "выдающиеся заслуги в государственном строительстве, укрепление авторитета страны, развитие авторитета, экономики, науки" и тому подобное.

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15 января 2019 года Тараненко и еще нескольким чиновникам сообщили о подозрении в завладении в течение двух лет 93 млн на закупках стрелочной продукции по завышенным ценам через компании-прокладки. В феврале суд арестовал имущество Тараненко, а несколько дней назад НАБУ завершило расследование по этому делу.

9 мая главе СБУ Василию Грицаку присвоили звание Героя Украины. Также Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко орденом за заслуги ІІІ степени

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Теги: коррупция, Петр Порошенко, набу, награждение, Сергей Тараненко
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