НАБУ сегодня ждет Кононенко на допрос - Радио Свобода

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

На сегодня, 25 апреля, Национальное антикоррупционное бюро запланировало допрос соратника президента и замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко по делу о схеме вывода сотен миллионов гривень из украинских облэнерго. Об этом со ссылкой на два источника пишет агентство Радио Свобода.

НАБУ это не подтверждает и не опровергает.

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Кононенко обещал журналистам интервью после выхода резонансного расследования о коррупции в энергетике, а затем заявил, что готовит иск против Радио Свобода в зарубежный суд.

Ранее журналисты программы Схемы обвинили бизнес-партнера Петра Порошенко в аферах в энергетике. Были обнародованы аудио телефонных разговоров с участием якобы Кононенко, братьев Суркисов (Григория и Игоря) , нардепа Игоря Котвицкого и экс-главы правления компании Енергомережа Дмитрия Крючкова: они обсуждают в том числе незаконные способы получения/сохранения контроля над Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго, контрольные пакеты акций в которых принадлежат Фонду госимущества.

Разговоры также касаются распределения денег между участниками схемы. События в расследовании затрагивают реальные события весны-лета 2015 года.

Американские специалисты, которые сотрудничают с правительством США, верифицировали голоса: говорят, они наверняка принадлежат фигурантам. Схемы передали эти записи НАБУ.

"Впоследствии стало известно, что НАБУ вызвало на допрос Кононенко и Суркисов", - отметили в Радио Свобода.

15 апреля Крючков был экстрадирован из Германии в Украину, его арестовали, но вскоре он вышел под залог 7 млн грн.