Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 09:21

НАБУ сегодня ждет Кононенко на допрос - Радио Свобода

НАБУ сегодня ждет Кононенко на допрос - Радио Свобода - Фото
Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Официально в бюро эту информацию не подтверждают и не опровергают

Реклама
Реклама

На сегодня, 25 апреля, Национальное антикоррупционное бюро запланировало допрос соратника президента и замглавы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко по делу о схеме вывода сотен миллионов гривень из украинских облэнерго. Об этом со ссылкой на два источника пишет агентство Радио Свобода.

НАБУ это не подтверждает и не опровергает.

Реклама

Кононенко обещал журналистам интервью после выхода резонансного расследования о коррупции в энергетике, а затем заявил, что готовит иск против Радио Свобода в зарубежный суд.

Ранее журналисты программы Схемы обвинили бизнес-партнера Петра Порошенко в аферах в энергетике. Были обнародованы аудио телефонных разговоров с участием якобы Кононенко, братьев Суркисов (Григория и Игоря, нардепа Игоря Котвицкого и экс-главы правления компании Енергомережа Дмитрия Крючкова: они обсуждают в том числе незаконные способы получения/сохранения контроля над Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго, контрольные пакеты акций в которых принадлежат Фонду госимущества.

Разговоры также касаются распределения денег между участниками схемы. События в расследовании затрагивают реальные события весны-лета 2015 года.

Американские специалисты, которые сотрудничают с правительством США, верифицировали голоса: говорят, они наверняка принадлежат фигурантам. Схемы передали эти записи НАБУ.

"Впоследствии стало известно, что НАБУ вызвало на допрос Кононенко и Суркисов", - отметили в Радио Свобода.

15 апреля Крючков был экстрадирован из Германии в Украину, его арестовали, но вскоре он вышел под залог 7 млн грн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: допрос, игорь кононенко, набу, облэнерго, схемы в облэнерго, аферы в энергетике
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 