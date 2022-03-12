UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Начальник ГУР: Нам известны почти все планы РФ. Только Путин и Шойгу за продолжение войны

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2022, 06:37
Начальник ГУР: Нам известны почти все планы РФ. Только Путин и Шойгу за продолжение войны - Фото
Сергей Шойгу и Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

По состоянию на сегодняшний день в войне России против Украины 18 батальонно-тактических групп оккупантов потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украина 24.

"Нам известно о почти всех их планах. Как только в больших, как говорится, кабинетах зарождаются идеи, мы почти сразу о них знаем. Поэтому любые попытки захватить Украину военным путем провалятся", – заверил разведчик.

По его словам, учитывая человеческие потери и экономические последствия, возникли большие проблемы внутри военно-политического руководства РФ.

"Сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение войны. Это Путин и Шойгу. Все остальные пытаются это остановить, – говорит Буданов. – Кто активнее, кто молча иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства. Даже генералитет РФ в основном выступает против".

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Cергей Шойгу владимир путин гур мо Кирилл Буданов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 