Начальник ГУР: Нам известны почти все планы РФ. Только Путин и Шойгу за продолжение войны

По состоянию на сегодняшний день в войне России против Украины 18 батальонно-тактических групп оккупантов потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. Это страшные потери, которых у россиян никогда еще не было. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украина 24.

"Нам известно о почти всех их планах. Как только в больших, как говорится, кабинетах зарождаются идеи, мы почти сразу о них знаем. Поэтому любые попытки захватить Украину военным путем провалятся", – заверил разведчик.

По его словам, учитывая человеческие потери и экономические последствия, возникли большие проблемы внутри военно-политического руководства РФ.

"Сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение войны. Это Путин и Шойгу. Все остальные пытаются это остановить, – говорит Буданов. – Кто активнее, кто молча иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства. Даже генералитет РФ в основном выступает против".

Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.