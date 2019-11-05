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Началось заседание комитета ассоциации Украина-ЕС: что обсуждают

Началось заседание комитета ассоциации Украина-ЕС: что обсуждают - Фото
Фото: facebook.com/UkraineEUMission
05.11.2019, 16:16

Обсуждаются главные направления европейской интеграции Украины

Пятое заседание комитета ассоциации Украина-ЕС сегодня проходит в Брюсселе с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы. Об этом говорится в сообщении представительства Украины при ЕС в Facebook.

"Официальные лица ЕС, украинские министры, заместители министров и представители различных агентств обсуждают имплементацию соглашения об ассоциации, реформы и планы на будущее", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Планируется также обсуждение с европейскими партнерами вопросов секторальной интеграции, сотрудничества в области борьбы с климатическими изменениями и повышения эффективности энергетики, восстановления инфраструктуры Донбасса.

  • 1 ноября Кулеба заявлялчто на данный момент в случае открытой агрессии России НАТО может помочь Украине подготовиться к нападению.
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дмитрий кулеба ассоциация украина-ес фото
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