Началось заседание комитета ассоциации Украина-ЕС: что обсуждают

Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Пятое заседание комитета ассоциации Украина-ЕС сегодня проходит в Брюсселе с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы. Об этом говорится в сообщении представительства Украины при ЕС в Facebook.

"Официальные лица ЕС, украинские министры, заместители министров и представители различных агентств обсуждают имплементацию соглашения об ассоциации, реформы и планы на будущее", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UkraineEUMission

Планируется также обсуждение с европейскими партнерами вопросов секторальной интеграции, сотрудничества в области борьбы с климатическими изменениями и повышения эффективности энергетики, восстановления инфраструктуры Донбасса.