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Над Одесской областью силы ПВО сбили 21 российскую ракету – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 10:19
Над Одесской областью силы ПВО сбили 21 российскую ракету – ОВА - Фото
Максим Марченко (скриншот видео)

Утром 29 декабря над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

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"Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета", – написал Марченко.

Он сообщил, что обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, но обошлось без пострадавших.

"К сожалению, вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому в области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", – рассказал глава ОВА.

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Наталія Медведєва
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ракетный удар одесская область Максим Марченко
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