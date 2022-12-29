Над Одесской областью силы ПВО сбили 21 российскую ракету – ОВА
29.12.2022, 10:19
Максим Марченко (скриншот видео)
Утром 29 декабря над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.
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"Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета", – написал Марченко.
Он сообщил, что обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, но обошлось без пострадавших.
"К сожалению, вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому в области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", – рассказал глава ОВА.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
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