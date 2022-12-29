Утром 29 декабря над Одесской областью подразделения противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.

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"Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета", – написал Марченко.

Он сообщил, что обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, но обошлось без пострадавших.

"К сожалению, вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому в области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", – рассказал глава ОВА.

Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.

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Наталія Медведєва

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