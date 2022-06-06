Над Полтавской областью сбили российскую ракету

Украинские Вооруженные Силы сбили в небе над Полтавской областью российскую ракету, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Лунин.

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"В небе над Полтавской областью ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами!", – написал он в Telegram.

Больше никакой информации пока нет.

Воздушная тревога в Полтавской области объявлялась в час ночи и длилась около часа.

Утром 5 июня Россия обстреляла Киев. Четыре ракеты разрушили цеха Дарницкого вагоноремонтного завода на окраине столицы.

По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 с акватории Каспийского моря. Одну ракету удалось уничтожить.

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Андрей Водяный

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