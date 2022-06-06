Над Полтавской областью сбили российскую ракету
06.06.2022, 08:36
Иллюстративное фото: EPA
Украинские Вооруженные Силы сбили в небе над Полтавской областью российскую ракету, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Лунин.
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"В небе над Полтавской областью ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами!", – написал он в Telegram.
Больше никакой информации пока нет.
Воздушная тревога в Полтавской области объявлялась в час ночи и длилась около часа.
- Утром 5 июня Россия обстреляла Киев. Четыре ракеты разрушили цеха Дарницкого вагоноремонтного завода на окраине столицы.
- По предварительным данным, российские войска осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 с акватории Каспийского моря. Одну ракету удалось уничтожить.
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