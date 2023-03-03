Надонатили на рекордное количество бронетехники. Волонтеры купили 101 машину для ВСУ: фото

Благотворительный фонд Сергея Притулы закупил для украинской армии 101 гусеничный броневик благодаря вкладам доноров из Украины и всего мира. Как сообщает пресс-служба фонда, 1 и 2 марта в Украину прибыли первые 24 бронированные машины.

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Среди 101 приобретенной машины есть техника восьми моделей:

→ FV103 Spartan – бронетранспортер для перевозки личного состава;

→ Samaritan – бронированная гусеничная эвакуационная машина;

→ Sultan – бронированная гусеничная командная машина;

→ Stormer – бронированная гусеничная машина под установку зенитной системы;

→ Shielder – бронированная гусеничная машина для подвоза боекомплекта, личного состава, установки противотанковых ракетных комплексов;

→ FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевозки личного состава;

→ FV434 – бронированная гусеничная машина с краном для ремонта и эвакуации;

→ Samson – бронированная гусеничная машина для эвакуации бронетехники.

"Впервые в истории Украины мы приобрели рекордное количество бронетехники, зашедшей Силам обороны не по линии материально-технической помощи из-за границы, не по линии межправительственной коммуникации, а люди скинулись и купили", – сказал Притула.

Отмечается, что техника будет заезжать в Украину несколькими очередями, учитывая сложность логистики. Даты и маршруты поставок не раскрываются из соображений безопасности, но о каждом завозе фонд Притулы обещает отчитываться.

Броневики будут переданы командованию Сухопутных войск ВСУ – там будут заниматься распределением техники по бригадам.

Сбор на бронетранспортеры был объявлен 2 ноября 2022 года, и за полтора дня удалось собрать 236 млн грн.

В конце осени 2022 года в ГУР отчитались о работе со спутником от фонда Притулы.

В январе 2023-го Притула сообщил о закупке 142 дронов-камикадзе, полсотни из которых могут поражать цели на расстоянии до 800 км.

Оксана Житнюк

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