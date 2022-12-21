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Наемники Вагнера и мобилизованные россияне увязнут в городских боях в Бахмуте – союзники

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 09:43
Наемники Вагнера и мобилизованные россияне увязнут в городских боях в Бахмуте – союзники - Фото
Бахмут (Фото: Офис президента)

Несмотря на то, что за последнюю неделю оккупанты "немного" продвинулись на восточной окраине Бахмута в Донецкой области, городской бой вряд ли будет благоприятствовать "плохо обученным наемникам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии". Такой прогноз сделала британская разведка.

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Там отметили, что пехота захватчиков, вероятно, закрепилась в восточных промышленных районах города и время от времени выдвигается в жилые районы города, идут уличные бои.

Союзники добавили, что с июня в районе Бахмута шли ожесточенные бои, но линия фронта в основном проходила по открытой местности вокруг восточных подступов к городу.

С тех пор как в июле враг захватил Лисичанск и Северодонецк, "в войне не было затяжных крупномасштабных боев в населенных пунктах".

"Учитывая, что для боевых действий в условиях городской застройки требуется хорошо обученная пехота с превосходным руководством младшего уровня, этот тип боя вряд ли будет благоприятствовать плохо обученным бойцам "Вагнера" и мобилизованным резервистам российской армии", – прогнозируют британцы.

Євген Пилипенко
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война Донбасс разведка бахмут британская разведка городской бой
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