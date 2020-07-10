Наев назвал количество российских оккупантов в Крыму

Угроз по наступлению со стороны временно оккупированной территории Крыма на Херсонскую область нет, говорит командующий объединенных сил ВСУ Наев

На территории временно оккупированного Крыма находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артсистем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих, из них 11 500 военных - сухопутная группировка. Об этом заявил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в эфире ток-шоу Право на власть телеканала 1+1.

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"Да, эти сведения соответствуют действительности. Хочу добавить, что именно сухопутная группировка составляет 11 500 человек. Речь идет о всем составе (32 500 российских военных, - ред.) на временно оккупированной территории, туда входят и военно-морские силы российские, а также силы и средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутная группировка состоит из двух бригад и одного батальона", - отметил Наев.

По его словам, Вооруженные Силы Украины усилили все виды разведки на таврийском направлении, ежедневно получают данные о вооруженных силах РФ на временно оккупированной территории полуострова, которые потом анализируются до деталей.

"На данное время угроз по наступлению со стороны временно оккупированной территории, со стороны вооруженных сил Российской Федерации на Херсонскую область не выявлено, не установлено... Мы постоянно готовимся к адекватным действиям", - подчеркнул Наев.

5 июля Неижпапа в интервью Думской заявил , что не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма, чтобы обеспечить заполнение Северо-Крымского канала. Он отметил, что Украина готовится к "полномасштабной военной конфронтации".

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Арина Толина

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