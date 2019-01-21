Наев предлагает предоставить добровольцам статус УБД

Командующий объединенных сил Сергей Наев на встрече с министром по делам ветеранов Ириной Фриз предложил разработать новые механизмы по предоставлению статуса участников боевых действий добровольцам. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.
"Добровольцы, рискуя собственной жизнью и здоровьем, защищали нашу страну, значит мы всячески их поддерживать и способствовать в решении данного вопроса", - отметил Наев.
По словам Наева, речь идет об использовании показаний военнослужащих об участниках добровольческих батальонов, которые не вступили в ряды ВС Украины или других военные формирования.
6 августа 2018 года сообщалось, что Наев готов продолжить "конструктивный диалог" с руководством добровольческих военизированных формирований, которые воюют против российско-террористических войск в Донбассе.
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