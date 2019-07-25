"Наезд" грузовика на Зеленского: установлен автор видео

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Нацполиция установила автора провокационного видео с "наездом" грузовика на Владимира Зеленского. Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

"Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". За это время старший следователь по особо важным делам уже собрал всю информацию о предполагаем авторе шедеврального "видео", - говорится в заявлении.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В пресс-службе Нацполиции пока не дают комментариев LIGA.net по этому поводу, пообещав уточнить информацию в ближайшее время.

"Выясняю. Пока нет информации", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

11 апреля 2019 года полиция открывала уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, в котором его якобы сбивает грузовик.

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