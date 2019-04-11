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11.04.2019, 21:50

В штабе Порошенко заявили, что не причастны к ролику о Зеленском

В штабе Порошенко заявили, что не причастны к ролику о Зеленском - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту распространения этого ролика

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В предвыборном штабе Петра Порошенко заявили, что не причастны к созданию видео о кандидате Владимире Зеленском, в котором его якобы сбивает грузовик, а также эксплуатируется тема наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба штаба.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", - сказано в сообщении.

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Сегодня полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика, в котором Зеленского якобы сбивает грузовик. Там заявили, что проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата.

Ранее в организации Європейське майбутнє України, в Telegram-канале которой было опубликовано видео, заявили, что не имеют отношения к созданию ролика, а "просто репостнули" его.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, кокаин, видео
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