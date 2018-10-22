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22.10.2018, 15:29

Нагорный подтвердил, что писал Путину

Нагорный подтвердил, что писал Путину - Фото
Тимофей Нагорный (фото - скриншот видео)

Подозреваемый в госизмене отметил, что как общественный деятель писал письма лидерам разных стран

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Подозреваемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный не отрицает, что писал президенту РФ Владимиру Путину, но отрицает обвинения в госизмене. Об этом он сообщил, выступая в судебном заседании, передает корреспондент LIGA.net. 

"Я не только Путину письма писал", - сказал Нагорный.

Он отметил, что как общественный деятель писал письма лидерам разных стран.

"Сторона обвинения берет только сторону моих взаимоотношений с Россией", - сказал он.

Нагорный заявил, что не был завербован и никаких обязательств с иностранными спецслужбами не подписывал.

Подозреваемый считает, что против него организована провокация. Он заверил, что не намерен скрываться от следствия и заявил о давлении. "Я не буду скрываться от суда и следствия несмотря на то что, на меня оказывается огромное давление", - сказал он.

В СБУ сегодня заявили, что Нагорный, по их информации, должен был создать в Украине пророссийскую политическую силу, которая бы лоббировала интересы России и русского языка, выступала против вступления в ЕС и НАТО.

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Теги: владимир путин, госизмена, партия, письмо, тимофей нагорный
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