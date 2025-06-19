Найден мертвым российский вице-губернатор. Мог случайно застрелиться
Найден мертвым вице-губернатор Ленинградской области России Игорь Петров. Он мог выстрелить в себя сам по неосторожности, сообщают пропагандистские ресурсы.
Смерть политика подтвердили в администрации области, заявив, что он "скоропостижно скончался на 66-м году жизни". Причину смерти не называют. Свой пост он занимал с 2017 года.
По информации российского РБК, Петров мог случайно выстрелить в себя, когда чистил ружье. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в его же загородном доме в деревне Юкки. Правоохранители при осмотре места происшествия якобы не нашли следов взлома и борьбы.
Эти данные распространяет ряд других пропагандистках медиа и Telegram-каналов. Однако информация требует официального подтверждения.
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