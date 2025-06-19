Знайдено мертвим російського віцегубернатора Ленінградської області

Правоохоронці нібито не виявили на місці сторонніх слідів чи ознак боротьби

Ігор Петров (Фото: ресурси окупантів)

У Росії знайдено мертвим віцегубернатора Ленінградської області Ігоря Петрова. Про це повідомили в адміністрації області.

Причини смерті офіційно не називають – зазначили, що він "раптово помер на 66-му році життя".

За інформацією російського пропагандистського ресурсу РБК, Петров міг випадково вистрілити у себе, коли чистив рушницю. Його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено в його ж заміському будинку в селі Юккі. Правоохоронці під час огляду місця події нібито не знайшли слідів злому та боротьби.

Петров обіймав посаду віцегубернатора Ленінградської області з 2017 року.