Нападение на дом замглавы ОП. Двух подозреваемых отправили в СИЗО с альтернативой залога
23.10.2021, 21:46
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Двух подозреваемых в нападении на дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы суд отдал под стражу на два месяца с альтернативой залога. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Залог суд установил в размере более 680 000 грн для каждого.
Подозреваемые – мужчины 20-и и 25-и лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества путем поджога.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие причастные к нему лица.
- 22 октября 2021 года Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил коктейль Молотова во двор дома Жовквы.
- Жовква назвал случившееся "бессмысленной и жалкой попыткой запугать" его или Офис президента, а также "проявлением ненависти, недопустимым в цивилизованной стране".
- Глава ОП Андрей Ермак в Facebook отметил, что попытка поджога была совершена в ночь перед днем рождения Жовквы.
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