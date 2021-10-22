UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нападение на дом Жовквы. Чиновник назвал "коктейль Молотова" попыткой запугивания – ОП

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 14:30
Нападение на дом Жовквы. Чиновник назвал
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба ОП)

Сегодня, 22 сентября, во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова", он назвал это жалкой попыткой его запугать и проявлением ненависти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в видеокомментарии Укринформу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Никифоров отметил, что замглавы ОП уже дал показания следователям и сейчас находится на рабочем месте.

Пресс-секретарь сказал, что Жовква назвал случившееся бессмысленной и жалкой попыткой "запугать его или Офис президента", а также "проявлением ненависти, недопустимым в цивилизованной стране".

В ОП надеются на то, что заказчики и их мотивы будут быстро установлены, а виновные привлечены к ответственности.

  • Сегодня, 22 сентября 2021 года, Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил "коктейль Молотова" во двор дома Жовквы.
  • Задержанный, уроженец Черкасской области без постоянного места работы и проживания, рассказал силовикам, что этот заказ нашел на сайте объявлений о работе. За выполнение ему пообещали $4000.
  • В июне 2021 года Жовква возглавил новое структурное подразделение ОП по европейской и евроатлантической интеграции.

Читайте также: "Сначала планировали убить водителя". Следствие восстановило картину покушения на Шефира

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
поджог офис президента Игорь Жовква
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 