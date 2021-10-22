Нападение на дом Жовквы. Чиновник назвал "коктейль Молотова" попыткой запугивания – ОП

Сегодня, 22 сентября, во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы бросили "коктейль Молотова", он назвал это жалкой попыткой его запугать и проявлением ненависти. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в видеокомментарии Укринформу.

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Никифоров отметил, что замглавы ОП уже дал показания следователям и сейчас находится на рабочем месте.

Пресс-секретарь сказал, что Жовква назвал случившееся бессмысленной и жалкой попыткой "запугать его или Офис президента", а также "проявлением ненависти, недопустимым в цивилизованной стране".

В ОП надеются на то, что заказчики и их мотивы будут быстро установлены, а виновные привлечены к ответственности.

Сегодня, 22 сентября 2021 года, Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил "коктейль Молотова" во двор дома Жовквы.

Задержанный, уроженец Черкасской области без постоянного места работы и проживания, рассказал силовикам, что этот заказ нашел на сайте объявлений о работе. За выполнение ему пообещали $4000.

В июне 2021 года Жовква возглавил новое структурное подразделение ОП по европейской и евроатлантической интеграции.

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Виктория Найдёнова

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