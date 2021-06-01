Кадровые изменения в ОП: у Ермака теперь два заместителя по внешней политике

В Офисе президента назначили нового заместителя руководителя по международным делам и создали отдел по европейской и евроатлантической интеграции. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Заместилелм главы ОП Андрея Ермака по вопросам внешней политики и развитию стратегического партнерства стал дипломат Андрей Сибига.

Созданнное структурное подразделение ОП по европейской и евроатлантической интеграции в должности замглавы ОП возглавит Игорь Жовква.

В задачи Жовквы будет входить координация работы с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в Тернопольской области. Закончил Львовский университет им. И. Франко, с 1997 года работает в МИД, был советником-посланником посольства Украины в Польше, с 23 августа 2016 до 19 мая 2021 год был послом Украины в Турции.

12 мая 2021 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о возможности пресмотра политики Евросоюза по Украине в 2022 году.

Денис Юдин

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