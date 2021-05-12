Вице-премьер Стефанишина оценила, куда Украина вступит раньше: в НАТО или ЕС

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что усилия правительства сейчас направлены на получение плана действий по членству в НАТО, поскольку перспектива членства Украины в альянсе уже закреплена в декларации Бухарестского саммита. Об этом она сказала в эфире Украина 24.

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"Это политическое обещание 30 наций альянса, поэтому эта перспектива обозрима. Как вы видите по заявлениям лидеров стран альянса, эта работа уже началась", – говорит министр.

По ее словам, четкости от Европейского союза по перспективе членства Украины следует ждать в следующем году.

"Я ожидаю, что в 2022 году в Европейском союзе начнется пересмотр политики касательно стран восточной Европы. В частности, Украины", – сказала Стефанишина.

1 февраля 2021 года Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах". НАТО, по словам генсека, должно убедиться, что Украина "имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

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Станислав Стороженко

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