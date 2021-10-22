В дом замглавы ОП Жовквы бросили "коктейль Молотова"
Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя главы Офиса президента, пострадавших нет. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Киевской области.
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Как сообщил LIGA.net собеседник в Министерстве внутренних дел, речь идет о доме Игоря Жовквы.
Злоумышленника задержали около четырех утра в Дарницком районе Киева, сейчас устанавливается его личность. Это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.
Он рассказал, что увидел заказ на поджог дома неизвестного ему лица на сайте объявлений о работе, адрес и указания получил через мессенджер Telegram. Ему обещали $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему неизвестны.
Событие квалифицируют как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.
- В июне 2021 года Жовква возглавил новое структурное подразделение ОП по европейской и евроатлантической интеграции, в его задачи входит координация работы с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.
- 22 сентября 2021-го под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира из автоматического оружия. Было выпущено более 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
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