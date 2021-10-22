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В дом замглавы ОП Жовквы бросили "коктейль Молотова"

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 10:39
В дом замглавы ОП Жовквы бросили
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба ОП)

Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя главы Офиса президента, пострадавших нет. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Киевской области.

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Как сообщил LIGA.net собеседник в Министерстве внутренних дел, речь идет о доме Игоря Жовквы.

Злоумышленника задержали около четырех утра в Дарницком районе Киева, сейчас устанавливается его личность. Это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.

Он рассказал, что увидел заказ на поджог дома неизвестного ему лица на сайте объявлений о работе, адрес и указания получил через мессенджер Telegram. Ему обещали $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему неизвестны.

Событие квалифицируют как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

В дом замглавы ОП Жовквы бросили "коктейль Молотова"

В дом замглавы ОП Жовквы бросили "коктейль Молотова"

В дом замглавы ОП Жовквы бросили "коктейль Молотова"

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Виктория Найдёнова, Юрий Смирнов
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сбу Нацполиция поджог Игорь Жовква
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