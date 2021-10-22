В дом замглавы ОП Жовквы бросили "коктейль Молотова"

Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил коктейль Молотова во двор дома заместителя главы Офиса президента, пострадавших нет. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщил LIGA.net собеседник в Министерстве внутренних дел, речь идет о доме Игоря Жовквы.

Злоумышленника задержали около четырех утра в Дарницком районе Киева, сейчас устанавливается его личность. Это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания, родом из поселка Косари Каменского района Черкасской области.

Он рассказал, что увидел заказ на поджог дома неизвестного ему лица на сайте объявлений о работе, адрес и указания получил через мессенджер Telegram. Ему обещали $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика ему неизвестны.

Событие квалифицируют как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

В июне 2021 года Жовква возглавил новое структурное подразделение ОП по европейской и евроатлантической интеграции, в его задачи входит координация работы с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции и Верховной Радой.

22 сентября 2021-го под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира из автоматического оружия. Было выпущено более 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.

Читайте также: Кроме США, покушение на Шефира помогает расследовать Великобритания – Ермак

Виктория Найдёнова , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.