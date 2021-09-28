Кроме США, покушение на Шефира помогает расследовать Великобритания – Ермак
Великобритания и США помогают расследовать покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV глава Офиса президента Андрей Ермак.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, преступление вызвало "сумасшедшую реакцию" – ОП получил много звонков со словами поддержки от дружественных и партнерских стран.
"Много кто предложил и свою помощь. Сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и Великобританией. Я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – сказал Ермак.
Ермак считает, что за покушением стоят силы, которые не хотят реформ, окончания войны и очищения Украины от криминалитета.
- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб.
- 24 сентября сообщалось, что расследовать дело Шефира поможет ФБР США.
Читайте также: "Сначала планировали убить водителя". Следствие восстановило картину покушения на Шефира
Комментарии