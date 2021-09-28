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Кроме США, покушение на Шефира помогает расследовать Великобритания – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 07:43
Кроме США, покушение на Шефира помогает расследовать Великобритания – Ермак - Фото
Андрей Ермак (скриншот видео Свобода слоа на ICTV)

Великобритания и США помогают расследовать покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, преступление вызвало "сумасшедшую реакцию" – ОП получил много звонков со словами поддержки от дружественных и партнерских стран.

"Много кто предложил и свою помощь. Сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и Великобританией. Я уверен, что мы узнаем, кто за этим стоял", – сказал Ермак.

Ермак считает, что за покушением стоят силы, которые не хотят реформ, окончания войны и очищения Украины от криминалитета.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Великобритания обстрел фбр покушение Сергей Шефир андрей ермак
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