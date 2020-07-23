Нападение на нардепа ОПЗЖ: суд отпустил подозреваемого на поруки
23.07.2020, 15:49
Олег Волошин (Фото - София Середа/Радио Свобода)
Мужчину, подозреваемого в нападении на нардепа ОПЗЖ Олега Волошина, отпустили на поруки
Печерский райсуд Киева отпустил на поруки Александра Погребиского, которого подозревают в нападении на нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. Об этом в Facebook сообщила нардеп Евросолидарности Ирина Геращенко.
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По ее словам, Погребиского отпустили под личные обязательства и поручительства нескольких нардепов от партии Порошенко: "До 21 сентября ему ограничивают выезд из Киева".
- 17 июля 2020-го в Раде нардеп Волошин заявил, суверенитет Украины "передали под внешнее управление", и такая страна "не сможет восстановить суверенитет над украинским Крымом".
- После этого заявления, 21 июля, под зданием Рады Волошина облили зеленкой.
- Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное зеленкой. Когда напавшего скрутили, Волошин подбежал и ударил его кулаком по лицу.
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