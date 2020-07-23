Нападение на нардепа ОПЗЖ: суд отпустил подозреваемого на поруки

Мужчину, подозреваемого в нападении на нардепа ОПЗЖ Олега Волошина, отпустили на поруки

Печерский райсуд Киева отпустил на поруки Александра Погребиского, которого подозревают в нападении на нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина. Об этом в Facebook сообщила нардеп Евросолидарности Ирина Геращенко.

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По ее словам, Погребиского отпустили под личные обязательства и поручительства нескольких нардепов от партии Порошенко: "До 21 сентября ему ограничивают выезд из Киева".

17 июля 2020-го в Раде нардеп Волошин заявил, суверенитет Украины "передали под внешнее управление", и такая страна "не сможет восстановить суверенитет над украинским Крымом".

После этого заявления, 21 июля, под зданием Рады Волошина облили зеленкой

Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное зеленкой. Когда напавшего скрутили, Волошин подбежал и ударил его кулаком по лицу.

Владислав Сердюк

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