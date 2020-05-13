НАПК бьет тревогу из-за закона, который позволит скрыть имущество через детей

Нацагентство по вопросам предупреждения коррупции выступило против одной из норм вынесенного на рассмотрение Рады законопроекта №3355-1, которая предлагает исключить из числа членов семьи субъекта декларирования тех несовершеннолетних детей, которые не проживают с ним. Реакция НАПК опубликована в Facebook.
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Ведомство "категорически не поддерживает" это предложение: его приятие, пишут чиновники, может привести к случаям, когда субъект декларирования станет утверждать, что не проживает вместе с ребенком, чтобы не декларировать приобретенное в его пользу имущество.
"Указанную норму закона необходимо оставить без изменений", - подчеркнули в НАПК.
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В агентстве пишут, что законопроект содержит "как положительные нововведения, так и необоснованные предложения". Там положительно оценивают предложение отнести к числу лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, руководителей, их заместителей и членов набсовета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству.
"Учет этого предложения будет способствовать повышению прозрачности и эффективности деятельности этих АО", - резюмировали в НАПК.