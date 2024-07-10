НАПК нашло у нардепа от запрещенной ОПЗЖ незаконное обогащение более чем на 70 млн грн

Игорь Кисилев (Фото: informator.ua)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что у народного депутата выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения – это свидетельствует о его незаконном обогащении более чем на 70 млн грн. Издание Bihus.Info, обращавшееся в НАПК, подтвердило: речь идет об избраннике от ныне запрещенной ОПЗЖ Игоре Кисилеве.

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Агентство отметило, что приступило к мониторингу по запросу СМИ насчет несоответствия уровня жизни нардепа, членов его семьи и близких полученным доходам.

В частности, в 2021 году теща депутата приобрела квартиру в центре Киева в элитном жилом комплексе Diamond Hill площадью 360 квадратных метров за 5,5 млн грн. Однако НАПК нашло доказательства существенного снижения стоимости жилья: реальная рыночная стоимость квартиры на момент ее приобретения составляла около 65 млн грн.

Агентство попросило нардепа объяснить происхождение средств – тот сообщил, что не знал о покупке тещей жилья, и добавил письменные объяснения женщины. Родственница отметила, что средства у нее из собственных сбережений, а также из сбережений мужа и дочерей.

Однако, акцентирует НАПК, удалось установить: их доходов из законных источников было недостаточно, чтобы приобрести такую элитную недвижимость.

Кроме того, Агентство обнаружило попытку скрыть реальную стоимость жилья: были внесены недостоверные параметры насчет квартиры в документы, в частности указано, что недвижимость расположена в общежитии на периферии Киева.

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Ведомство отмечает, что жена нардепа также приобрела машину Mercedes-Benz S350L – и ее реальная стоимость почти втрое превышает указанную в договоре купли-продажи.

Соответственно, НАПК не установило законных источников происхождения средств, за которые были приобретены квартира (почти 65 млн грн) и машина (свыше 5,5 млн грн), принадлежащие родственникам депутата.

Вывод с обнаруженными признаками уголовного коррупционного правонарушения насчет депутата НАПК направил в Офис Генерального прокурора. Последний должен решить подследственность дела и насчет внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По указанной Агентством статье о коррупции максимальное наказание составляет 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

О подозрении пока не сообщалось.

В 2019 году Кисилев был избран в Верховную Раду по 18-му номеру списка ОПЗЖ как член партии. Он является членом комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Украинская правда заявляла о связи Кисилева с киевским застройщиком, сопартийцем Вадимом Столаром.

В 2022-м Кисилев вышел из фракции и вошел во вновь созданную депутатскую группу Восстановление Украины (группа в основном состоит из бывших членов ОПЗЖ, туда же перешел и Столар).

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