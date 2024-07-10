НАЗК виявило у нардепа від забороненої ОПЗЖ незаконне збагачення на понад 70 млн грн

Ігор Кісільов (Фото: informator.ua)

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що у народного депутата виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення – це свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн. Видання Bihus.Info, котре зверталося до НАЗК, підтвердило: йдеться про обранця від нині забороненої ОПЗЖ Ігоря Кісільова.

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Агенція зазначила, що розпочала моніторинг за запитом ЗМІ щодо невідповідності рівня життя нардепа, членів його родини та близьких отриманим доходам.

Зокрема, у 2021 році теща депутата придбала квартиру у центрі Києва в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 метрів квадратних за 5,5 млн грн. Проте НАЗК знайшло докази суттєвого зниження вартості житла: реальна ринкова вартість квартири на момент її придбання становила близько 65 млн грн.

Агентство попросило нардепа пояснити походження коштів – той повідомив, що не знав про купівлю тещею житла, та додав письмові пояснення жінки. Родичка зазначила, що кошти в неї з власних заощаджень, а також із заощаджень чоловіка та доньок.

Проте, акцентує НАЗК, вдалося встановити: їхніх доходів із законних джерел було недостатньо, аби придбати таку елітну нерухомість.

Окрім цього Агентство виявило спробу приховати реальну вартість житла: були внесені неправдиві параметри щодо квартири у документи, зокрема вказано, що нерухомість розташована у гуртожитку на периферії Києва.

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Відомство зауважує, що дружина нардепа також придбала машину Mercedes-Benz S350L – і її реальна вартість майже втричі перевищує ту, що вказали у договорі купівлі-продажу.

Відповідно, НАЗК не встановило законних джерел походження коштів, за які були придбані квартира (майже 65 млн грн) та автівка (понад 5,5 млн грн), котрі належать родичам депутата.

Висновок із виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення щодо депутата НАЗК скерувало до Офісу Генерального прокурора. Останній має вирішити підслідність справи та щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За вказаною Агентством статтею про корупцію максимальне покарання становить 10 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Про підозру наразі не повідомлялося.

У 2019 році Кісільов був обраний до Верховної Ради за 18 номером списку ОПЗЖ як член партії. Він є членом комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Українська правда заявляла про зв'язок Кісільова з київським забудовником, співпартійцем Вадимом Столаром.

У 2022-му Кісільов вийшов із фракції та увійшов у новостворену депутатську групу Відновлення України (група здебільшого складається з колишніх членів ОПЗЖ, туди ж перейшов і Столар).

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