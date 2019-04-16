НАПК назвало кандидатов, в чьих фондах могут быть нарушения

Наталья Корчак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальную полицию материалы о возможных правонарушениях, касающиеся 11 распорядителей избирательных фондов кандидатов на пост президента. Об этом глава НАПК Наталья Корчак сообщила у себя в Facebook.

"Это распорядители избирательных фондов:

Анатолия Гриценко (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 10 251 120,00 грн.);

Владимира Зеленского (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 3 687 399,37 грн);

Юрия Деревянко (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 240 114,57 грн);

Юрия Кармазина (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 250 000,00 грн);

Руслана Кошулинского (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 1037 900,00 грн);

Виктора Кривенко (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 191 750,00грн);

Евгения Мураева (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 1799 827,77 грн);

Игоря Смешко (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 1 000 000,00грн);

Виталия Скоцика (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 554 000,00грн);

Александра Соловьева (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 1000 000,00грн);

Сергея Таруты (общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, сейчас составляет 6864 331,00 грн).

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По мнению экспертов НАПК, может иметь место ненадлежащее исполнение распорядителями, своих служебных обязанностей и неисполнение требований закона об отказе от взносов лиц, не имевших права осуществлять такие взносы.

В настоящее время общая сумма перечисленных в госбюджет Украины средств от кандидатов составляет более 4,7 млн грн.