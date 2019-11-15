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НАПК сочла должность Богдана связанной с риском коррупции

НАПК сочла должность Богдана связанной с риском коррупции - Фото
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
15.11.2019, 12:03

Кроме главы ОП, в перечень должностей с высоким коррупционным риском могут внести и его заместителей

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает внести должность руководителя Офиса президента в перечень должностей с высоким уровнем коррупционных рисков, сообщает пресс-служба агентства.

Соответствующий приказ НАПК направило на регистрацию в Минюст.

Кроме главы ОП, в перечень предлагается внести также должности его первого заместителя и заместителя.

Ранее должность главы администрации президента и его заместителей входила в этот перечень, но 20 июня АП указом президента Владимира Зеленского была реорганизована в Офис президента. Главой ОП является Андрей Богдан.

Декларации чиновников, занимающих должности, внесенные в перечень, подлежат обязательной полной проверке.

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коррупция напк андрей богдан
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