НАПК сочла должность Богдана связанной с риском коррупции

Андрей Богдан (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает внести должность руководителя Офиса президента в перечень должностей с высоким уровнем коррупционных рисков, сообщает пресс-служба агентства.

Соответствующий приказ НАПК направило на регистрацию в Минюст.

Кроме главы ОП, в перечень предлагается внести также должности его первого заместителя и заместителя.

Ранее должность главы администрации президента и его заместителей входила в этот перечень, но 20 июня АП указом президента Владимира Зеленского была реорганизована в Офис президента. Главой ОП является Андрей Богдан.

Декларации чиновников, занимающих должности, внесенные в перечень, подлежат обязательной полной проверке.