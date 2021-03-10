UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАПК составило на Садового 14 админпротоколов: все связаны с конфликтом интересов

10.03.2021, 15:49
НАПК составило на Садового 14 админпротоколов: все связаны с конфликтом интересов - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало отчет по 84 админпротоколам, составленным за последние две недели и переданным в суд. В числе прочих, 14 административных протоколов было составлено на мэра Львова Андрея Садового.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Примечательно, что все 14 протоколов, составленных на главу Львова, касались конфликта интересов – в качестве нарушений было указано: принятие решений в условиях реального конфликта интересов, а также неуведомление о существовании такого конфликта. Согласно закону, такие действия могут повлечь штрафы в размере 1700-6800 грн за каждый случай.

Кроме Садового, админпротоколы были также составлены на четырех народных депутатов, представителей правоохранительных органов – как бывших, так и настоящих, а также на бывшего судью Конституционного суда Михаила Гультая – за ложь в декларации на сумму примерно в 1 млн грн.

Читайте также: Глава НАПК: Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
административный протокол напк андрей садовый конфликт интересов админпротокол
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 