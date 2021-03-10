НАПК составило на Садового 14 админпротоколов: все связаны с конфликтом интересов

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало отчет по 84 админпротоколам, составленным за последние две недели и переданным в суд. В числе прочих, 14 административных протоколов было составлено на мэра Львова Андрея Садового.

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Примечательно, что все 14 протоколов, составленных на главу Львова, касались конфликта интересов – в качестве нарушений было указано: принятие решений в условиях реального конфликта интересов, а также неуведомление о существовании такого конфликта. Согласно закону, такие действия могут повлечь штрафы в размере 1700-6800 грн за каждый случай.

Кроме Садового, админпротоколы были также составлены на четырех народных депутатов, представителей правоохранительных органов – как бывших, так и настоящих, а также на бывшего судью Конституционного суда Михаила Гультая – за ложь в декларации на сумму примерно в 1 млн грн.

2 марта глава НАПК направил в суд два протокола против главы КСУ Тупицкого – один из них касается "умышленного недекларирования" земельного участка в Крыму.

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Дарья Мостовая

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