Глава НАПК: Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет
Глава НАПК Александр Новиков в эфире Радио НВ заявил, что Ляшко подделал лотерейный билет. Не уточнялось, о каком именно Ляшко шла речь, однако известно, что декларировал выигрыш в лотерею экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
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Новиков вспомнил о Ляшко, обсуждая с журналисткой ситуацию с нардепом Слуги народа Максимом Павлюком, который задекларировал в начале февраля суммарный выигрыш более 1,9 млн грн от шести разных компаний.
"С Ляшко такая же ситуация была. НАПК провело проверку, установило, что он подделал выигрышный билет. И нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета", – сказал глава НАПК.
По словам Новикова, было уголовное дело, Ляшко должны были привлечь к ответственности, однако Конституционный суд отменил статью об ответственности за недостоверное декларирование.
На уточняющий вопрос журналистки, был ли Ляшко одним из тех, кому "очень сильно повезло" в связи с решением КСУ, Новиков ответил утвердительно.
LIGA.net пыталась получить комментарий у Радикальной партии, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила партии письменный запрос.
- В 2017-м Ляшко задекларировал более 500 000 грн выигрыша от Украинской Национальной Лотереи.
- Позже Ляшко заверял, что выиграл деньги на спортивных ставках с высоким коэффициентом.
- В октябре 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование.
- В декабре Верховная Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не предусмотрела лишение свободы за это преступление. Новый закон о декларировании раскритиковали в НАПК. А в Евросоюзе считают, что он не даст необходимого эффекта, и призывают его усилить.
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