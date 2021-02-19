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Глава НАПК: Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет

19.02.2021, 16:09
Глава НАПК: Ляшко подделал выигрышный лотерейный билет - Фото
Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава НАПК Александр Новиков в эфире Радио НВ заявил, что Ляшко подделал лотерейный билет. Не уточнялось, о каком именно Ляшко шла речь, однако известно, что декларировал выигрыш в лотерею экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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Новиков вспомнил о Ляшко, обсуждая с журналисткой ситуацию с нардепом Слуги народа Максимом Павлюком, который задекларировал в начале февраля суммарный выигрыш более 1,9 млн грн от шести разных компаний.

"С Ляшко такая же ситуация была. НАПК провело проверку, установило, что он подделал выигрышный билет. И нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета", – сказал глава НАПК.

По словам Новикова, было уголовное дело, Ляшко должны были привлечь к ответственности, однако Конституционный суд отменил статью об ответственности за недостоверное декларирование.

На уточняющий вопрос журналистки, был ли Ляшко одним из тех, кому "очень сильно повезло" в связи с решением КСУ, Новиков ответил утвердительно.

LIGA.net пыталась получить комментарий у Радикальной партии, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила партии письменный запрос.

Марк Сировой
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