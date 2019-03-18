НАПК выявило нарушение в декларации Сытника

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило результаты полной проверки электронных деклараций директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за 2015-2017 годы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в НАПК.

По его словам, в понедельник, 18 марта, состоялась внеочередное заседание агентства, на котором и были приняты соответствующие решения.

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Основное нарушение было выявлено в е-декларации директора НАБУ за 2016 год. Сытник указал, что продал автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска за 297 тысяч гривен. Однако, это авто, согласно декларации Сытника за 2015 год, принадлежало его отцу.

"Сытник не указал отца как источник дохода или подарка", - сообщил собеседник в НАПК. Теперь директор НАБУ должен будет подать исправленную декларацию. Тексты решений появятся на сайте НАПК позже после внесения технических правок, связанных с признанием неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Ранее сегодня сообщалось, что НАПК начало полную проверку очередных 100 деклараций топ-чиновников, которые были выбраны автоматически "в соответствии с суммой набранных баллов по установленным критериям". Среди тех, кто в списке - начальник УГО Валерий Гелетей, глава Госстата Игорь Вернер, отстраненный начальник ГСЧС Сергей Бочковский, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и другие.