Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 17:34

НАПК выявило нарушение в декларации Сытника

НАПК выявило нарушение в декларации Сытника - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Основное нарушение было выявлено в е-декларации директора НАБУ за 2016 год

Реклама
Реклама

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило результаты полной проверки электронных деклараций директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за 2015-2017 годы. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в НАПК.

По его словам, в понедельник, 18 марта, состоялась внеочередное заседание агентства, на котором и были приняты соответствующие решения.

Реклама

Основное нарушение было выявлено в е-декларации директора НАБУ за 2016 год. Сытник указал, что продал автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска за 297 тысяч гривен. Однако, это авто, согласно декларации Сытника за 2015 год, принадлежало его отцу.

"Сытник не указал отца как источник дохода или подарка", - сообщил собеседник в НАПК. Теперь директор НАБУ должен будет подать исправленную декларацию. Тексты решений появятся на сайте НАПК позже после внесения технических правок, связанных с признанием неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Ранее сегодня сообщалось, что НАПК начало полную проверку очередных 100 деклараций топ-чиновников, которые были выбраны автоматически "в соответствии с суммой набранных баллов по установленным критериям". Среди тех, кто в списке - начальник УГО Валерий Гелетей, глава Госстата Игорь Вернер, отстраненный начальник ГСЧС Сергей Бочковский, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и другие.

Отправить:
Распечатать:
Теги: e-декларации, напк, артем сытник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 