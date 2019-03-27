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27.03.2019, 11:25

НАПК: Глава Госрезерва не задекларировал обязательства на миллион

НАПК: Глава Госрезерва не задекларировал обязательства на миллион - Фото
Фото: depositphotos.com

Глава Госрезерва Вадим Мосийчук и судья Борис Половинкин указывали неверные данные в декларациях

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Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций главы Госрезерва Вадима Мосийчука и судьи Апелляционного суда Донецкой области Бориса Половинкина выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

О выявленных признаках уголовных правонарушений НАПК сообщило Национальному антикоррупционному бюро.

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"Не выполнили требований закона глава Государственного агентства резерва Украины Мосийчук Вадим Адамович и судья Апелляционного суда Донецкой области Половинкин Борис Александрович. Установлено, что Вадим Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составила более 1 млн грн", - уточняет НАПК.

Кроме того, Половинкин в декларации за 2015 год не указал два земельных участка в Донецкой области. Также чиновник не указал информацию о квартире и нежилом помещении в Киевской области, приобретенные в отчетном году женой и сыном.

"В декларации за 2016 г. судья не указал доходы жены от занятия предпринимательской деятельностью и в виде страховых выплат, средства на ее счету в банке и земельный участок сына, приобретенный в отчетном году. Также в декларации 2015 года чиновник не указал три авто жены, а за 2016 - доход от их продажи", - добавили в НАПК.

Всего установлено недостоверные сведения в декларациях судьи на сумму свыше 500000 грн и 1,5 млн грн, соответственно.

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Теги: коррупция, напк, декларация, набу, госрезерв
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